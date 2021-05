Gemütlich frühstücken, entspannt Mittag essen, im Wintergarten oder auf der grünen Sonnenterrasse im Freien Kaffee und Kuchen genießen, den Abend bei einem Glas Wein ausklingen lassen, davon träumen in diesen Zeiten viele Menschen. Im „Café am Markt“ in Offenbach soll all dies unter der Trägerschaft bald wieder möglich sein.

Im November vergangenen Jahres musste Eveline Stadler das bis dahin privat geführte „Jennys und Jackys Café am Markt“ in Offenbach pandemiebedingt schließen. In ihren Weihnachtsgrüßen an die treuen Kunden hat sie zum Jahresende versprochen, „2021 werden wir gemeinnützig“. Dieses Ziel ist nun erreicht. Seit April ist die Sozialtherapeutische Kette (STK) der Arbeiterwohlfahrt Südpfalz Trägerin des Inklusionscafés.

Auch wenn die Infektionszahlen derzeit noch keine Öffnung der Gastronomiebetriebe zulassen, so wird Eveline Stadler mit ihrem bewährten Team und einem zusätzlich eingestellten Küchenmeister den Betrieb in der Mozartstraße 27 mit dem Verkauf von Kuchen, Eis und hausgemachten einfachen Mittagsgerichten zum Mitnehmen wieder aufnehmen. Vor allem die Familien aus dem benachbarten Kindergarten und die Bewohner der im selben Gebäude ansässigen Wohnanlage freuen sich auf die seit drei Jahren beliebten Eisbecher und die frisch gebackenen Kuchen.

Neue Eiskreation zur Wiedereröffnung

Zusätzlich gibt es täglich zwei frisch gekochte Gerichte zur Wahl, immer freitags kommen Dampfnudeln mit Grumbeersupp und Soße nach Wunsch auf den Tisch. Den Wochenplan finden Interessierte auf den weiträumig verteilten Faltblättern und auf der Internetseite. Wer sich für eine Mahlzeit entscheidet, kann sich kurzfristig am Vormittag telefonisch melden und zwischen 11.30 und 14 Uhr das frisch zubereitete Gericht abholen. Eis und Kuchen im Straßenverkauf gibt es täglich, solange der Vorrat reicht. Zur Wiedereröffnung hat sich Eveline Stadler eine neue Eiskreation einfallen lassen und wird nicht nur die Offenbacher Fasnachtsfreunde mit einem „Froschkoppbecher“ überraschen.

Auch für das Pfingstwochenende hat sich das Team zum Neustart eine besondere Idee überlegt: „Seit der Eröffnung im August 2017 sind unsere Frühstücksbüffets immer beliebter geworden“, sagt Eveline Stadler und verspricht: „Da wir noch nicht vor Ort zum Brunch einladen dürfen, bieten wir Pfingstsonntag und -montag ein Frühstücksbuffet für zu Hause an.“ Wer bis spätestens Freitag vorbestellt, kann am Sonntag und/oder Montag zwischen 9.30 und 11 Uhr eine liebevoll angerichtete Tischbuffet-Platte mit Käse, Lachs, Frischkäse, Miniwraps, Aufschnitt, Müsli, Joghurt, frischen Früchten, saisonalen kulinarischen Überraschungen und dazu einen Korb mit frischen Brötchen und Croissants abholen.

2017 übernahm Eveline Stadler das Café

Sobald die Gastronomie wieder öffnen darf, wollen die vier Damen vom Service und der frisch engagierte Küchenmeister auch im Café vor Ort richtig durchstarten. Carmen Dächert ist als „Gewächs“ aus der Offenbacher Fuchsmühle professionell mit einem Gastronomiebetrieb vertraut, Maria Virzi bringt ihre Erfahrung aus der Eisbranche ein. Küchenmeister Jochen Schallenmüller ist neu im Team. An der Sprachfärbung erkennt ihn jeder als gebürtigen Baden-Württemberger, auch wenn der heute 49-Jährige bereits seit 2006 in Offenbach wohnt. Nach dem Wirken in renommierten Restaurants wie dem Walk“schen Haus in Weingarten brachte er seine Erfahrung als Küchenchef in einem Integrationshotel bei Künzelsau ein.

Eveline Stadler aus Lustadt hat im August 2017 das damals leerstehende Café in Offenbach übernommen und mit ihrer Familie privat betrieben. Hintergrund war die Schaffung eines sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatzes für die beeinträchtigte eigene Tochter Jennifer, der die Beschäftigung weiterer beeinträchtigter Menschen folgte. Das Herzblut, das Eveline Stadler außer sehr viel Zeit in den Betrieb steckte, wurde 2019 mit dem Landespreis für beispielhafte Beschäftigung schwerbehinderter Menschen belohnt.

Ziel ist ein vorbildlicher Inklusionsbetrieb

Mit der Übernahme der Trägerschaft durch die sozialtherapeutische Kette, die ambulant und stationär vorrangig psychisch kranke Menschen betreut, läuft das Offenbacher „Café am Markt“ seit April unter dem Dach der Awo Südpfalz auf professioneller Ebene. Sobald die Corona-Lage eine Gastronomieöffnung erlaubt, will sich das Café durch die Beschäftigung beeinträchtigter Menschen auch wieder als Inklusionsbetrieb hervortun. Dann werden die 50 Plätze im Innenbereich mit Wintergarten und im Sommer die Außenbestuhlung mit 60 Plätzen im Garten für Sonntagsbrunch, Familienfeiern, Stammtische und Beerdigungscafés zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus ist es STK-Geschäftsführer Jan Tinger ein Anliegen, das Café für Podiumstreffen zu gesundheitlichen und politischen Themen oder für kulturelle Veranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen oder Kleinkunst in Eigenregie der Veranstalter zu öffnen.

Info

„Café am Markt“, Mozartstraße 27, Offenbach, Telefon 06348 9836789