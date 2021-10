Die Offenbacher Bücherei lädt für Samstag, 30. Oktober, von 8.30 bis 14 Uhr zu einem Flohmarkt ein. Die Veranstaltung ist im Kultursaal der Einrichtung in der Hauptstraße 9. Jedes Werk ist für einen Euro zu haben. Infos gibt es unter Telefon 06348 4061 oder per E-Mail an buecherei@offenbach-queich.de.