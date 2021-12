Die Flutlichtanlage auf dem Hartplatz des ASV Lug/Dimbach ist über 40 Jahre alt und in die Jahre gekommen. Nun will der Verein sie auf LED-Technik umstellen und damit auch einen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten. Eine Fachfirma hat dafür einen Kostenvoranschlag von rund 10.500 Euro gemacht. Die Ortsgemeinde Lug und die Daniel-Theysohn-Stiftung werden sich mit einem Zuschuss von jeweils zehn Prozent beteiligen, berichtet der Sportverein. Über ein Förderprogramm des Sportbundes hofft der Verein auf weitere 35 Prozent Zuschuss. Darüber wird erst im Frühjahr entschieden. „Aber bei einer Bewilligung wäre die Finanzierung gesichert“, so Vorsitzender Winfried Schäfer. Dann soll die Umstellung im Sommer 2022 umgesetzt werden. Sportvereine werden im Zuge der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums durch Zuschüsse bei entsprechenden Maßnahmen unterstützt. Laut Schäfer kann der Verein durch die Umstellung in zehn Jahren insgesamt etwa drei Tonnen CO2 einsparen.