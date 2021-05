233 Zuschauer – so eine stattliche Zahl hat der Ratssaal in Offenbach noch nie gesehen. Im Internet haben sie sich zugeschaltet. Nicht etwa zu einer Online-Weinprobe oder einem Livestream-Konzert. Nein, zu einem Gemeinderat. Sie wissen schon, diese langen Abende, bei denen entschieden wird, was so in Ihrem Dorf passiert. 31 Besucher waren bei der rund zweistündigen Sitzung sogar durchgehend dabei. Auf dem heimischen Sofa lassen sich die Etat-Zahlen ja auch viel gemütlicher verfolgen als auf unbequemen Stühlen mit Maske im Gesicht. Wird die Ratssitzung per Videoschalte also unsere Zukunft? Auch im Post-Corona-Zeitalter? In Offenbach hat die Online-Konferenz mehr oder weniger reibungslos funktioniert. Aber der direkte Kontakt der Ratsmitglieder untereinander und zu Bürgern fehlt. Und das ist schade. „Sitzung online“ – das ist denkbar, aber langfristig wünschenswert ist es nicht. Ach ja, und die Technik muss natürlich mitspielen. Aber immerhin haben die Offenbacher mit ihrem neuen Format so viele Bürger erreicht, „wie normalerweise in zehn Sitzungen“, so Bürgermeister Axel Wassyl.