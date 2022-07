Die Gemeinde Kleinfischlingen ermöglicht mit der ersten Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Münchgasse das Bauen von senioren- und behindertengerechten Wohnungen im Ort.

Auf zwei gemeindeeigenen Grundstücken, die rund 1000 beziehungsweise 750 Quadratmeter groß sind, könnten Doppelhaushälften oder Einfamilienhäuser entstehen. Alternativ wäre die Errichtung von Mehrparteienhäusern mit je sechs altersgerechten Wohneinheiten denkbar. Wie Ortsbürgermeisterin Regina von Nida (parteilos) auf Anfrage berichtet, würde dadurch älteren Bewohnern ermöglicht, sich räumlich zu verkleinern. Denn nicht selten kommt es vor, dass manchen Bürgern im Alter das Haus zu groß wird und der Umzug in eine barrierefreie Wohnung als sinnvolle Alternative erachtet wird.

Sollten Mehrparteienhäuser errichtet werden, könnte das Projekt von Kleinfischlingern in einer Bauherren-Gemeinschaft gestemmt werden. Denkbar wäre es auch, einen Investor dafür zu gewinnen. Bislang sind hierzu keine Verhandlungen aufgenommen worden. Bis Veränderungen sichtbar werden, wird es dauern. Zumindest auf dem Grundstück, auf dem sich aktuell der Bauhof der Gemeinde befindet, der in das neue Feuerwehrgerätehaus am anderen Ende des Dorfes integriert werden soll. Erst wenn dieser Neubau fertig ist, mit dem noch nicht begonnen wurde, könnte das Grundstück in der Münchgasse bebaut werden.