Altbürgermeister Hans-Jürgen Schwaab ist bereits am Dienstag vergangener Woche mit 77 Jahren gestorben. Das hat die Ortsgemeinde Weyher am Montag der RHEINPFALZ mitgeteilt. Schwaab war von 1989 bis 1992 erster Beigeordneter und wurde nach dem plötzlichen Tod von Willy Hundemer 1992 vom Gemeinderat zum Ortschef gewählt. Er übte das Amt bis 2009 aus – und hat viele Spuren in dem kleinen Ort hinterlassen.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit hatte Schwaab den seit 1977 bestehenden freundschaftlichen Kontakt mit Weyer im Elsass mit einer Partnerschaftsurkunde besiegelt, wie es in der Mitteilung der Ortsgemeinde heißt. Die noch von seinem Vorgänger geplante Renovierung des 1989 aus Privatbesitz zurückerworbenen historischen Rathauses setzte er engagiert um. Die Einweihung des Gebäudes mit Ratssaal und Sprechzimmer im Obergeschoss und einer Filiale der Sparkasse im Erdgeschoss war dann 1995. Der alte Schulhof wurde unter Schwaabs Führung zum Dorfplatz ausgebaut. Zu seinen wichtigsten Projekten zählen auch Neubaugebiete. Schwaab war zudem von 1985 bis 2014 für die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Edenkoben aktiv. 2001 erhielt er die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Für 25-jähriges Engagement im Rat und als Ortsbürgermeister zeichnete ihn auch der Gemeinde- und Städtebund aus. 2010 wurde der erste Mann im Ort mit dem Wappenteller der Gemeinde geehrt. „Weyher war sein ein und alles und wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren“, schreibt die Ortsgemeinde.