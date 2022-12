Die Kinder der katholischen Kindertagesstätten St. Peter und Paul Edesheim sowie St. Ludwig in Edenkoben haben Holzsterne bemalt und verziert – und im Gegenzug Spenden von der Ritter-Apotheke beziehungsweise Apotheke Luckenbach erhalten.

Die Inhaberin der Ritter-Apotheke in Edesheim, Anette Seiter-Krebs, und Esther Kloos, Leiterin der Apotheke Luckenbach in Edenkoben, haben jeweils 300 Euro für die Einrichtung bei ihnen im Ort übergeben.

Kloos war in Edenkoben im Auftrag ihrer Chefin Seiter-Krebs an die Kita-Leitung herangetreten mit der Frage, ob sie an der Aktion teilnehmen möchten. Wobei die eigentliche Idee die Firma Bionorica SE hatte, ein weltweit führender Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln. Seiter-Krebs nahm die Vorlage gerne auf. Die kleinen, unbehandelten Holzsterne bekamen die beiden Kitas gestellt.

Bemalte Kunstwerke stehen nun zum Verkauf

Die Kinder seien mit Freude bei der Sache gewesen, berichtete die stellvertretende Leiterin der Edesheimer Kita, Meike Scharfenberger: „Den Kindern hat die Aktion riesigen Spaß gemacht. Je 15 bis 20 Minuten brauchten die Kleinen, um einen Stern fertig zu gestalten.“

In beiden Apotheken werden die Sterne zum Stückpreis von zwei Euro verkauft. Der Erlös kommt den Kitas zugute, sodass sie im Idealfall zusammen mit der Spende je 600 Euro in neue Spielsachen investieren können.

Anette Seiter-Krebs denkt bereits an eine Fortsetzung der Aktion, wobei Spenden und Erlöse anderen Einrichtungen zukommen sollen. Welche dies sein werden, ließ sie noch offen.