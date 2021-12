Das Taxiunternehmen Suhat Karakoyun aus Neustadt hat in Maikammer einen neuen Standort angemeldet. Ein entsprechender Vertrag mit der Ortsgemeinde ist jetzt unterzeichnet worden.

Das hat Ortsbürgermeister Karl Schäfer mitgeteilt. Schäfer und Suhat Karakoyun unterzeichneten im Beisein von Bürgermeisterin Gabriele Flach und dem Karakoyuns Geschäftspartner Wieslaw den Mietvertrag über den Büroraum des Unternehmens in der Marktstraße 8 in Maikammer. Im Januar soll der Betrieb aufgenommen werden. Der genaue Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben. Der Aufstellplatz für das Taxi-Fahrzeug ist an der Ecke Frantzplatz/Marktstraße vorgesehen.

„Mit einem Taxiunternehmen vor Ort wird die Infrastruktur der Cittaslow-Gemeinde weiter gestärkt“, so Schäfer. Ein Taxiangebot in Maikammer sei nicht nur für die Ortsgemeinde, sondern für die vom Weinbau und Tourismus geprägte Verbandsgemeinde von großem Vorteil. Bürgermeisterin Flach und Ortsbürgermeister Schäfer begrüßen, dass mit einem Standort in Maikammer für die Fahrgäste, die in Kirrweiler und St. Martin das Taxiangebot in Anspruch nehmen, die Anfahrtskosten entfallen werden.