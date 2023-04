Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Bau eines Gesundheitszentrums am „oberen Schnetzweg“ will die Gemeinde Maikammer die medizinische Versorgung auf ein zukunftssicheres Fundament stellen. Neben Ärzten ziehen weitere Fachkräfte aus dem medizinischen Bereich und der Pflege ein. Am Montag war Baubeginn.

Auch wenn die ärztliche Versorgung in Maikammer durchaus als gut zu bezeichnen sei, beschäftige ihn der Gedanke an ein Ärztezentrum schon länger, sagte Ortsbürgermeister Karl