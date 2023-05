Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Juni vergangenen Jahres war Baubeginn, inzwischen ist beim neuen Ärztezentrum in Maikammer bereits mit dem Innenbau begonnen worden. Die Bemühungen der Gemeinde um Genehmigung eines Neurologensitzes gehen unterdessen weiter.

Für zehn bis elf Mieter ist Platz in dem vierstöckigen Gebäude, in dem derzeit am oberen Schnetzweg ein Gesundheitszentrum entsteht. „Der Bau liegt im Zeitplan“, informiert Ortsbürgermeister