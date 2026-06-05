Und schon ist er vorbei, der Mai. Den Leserinnen und Lesern der Kuseler Lokalausgabe der RHEINPFALZ hat dieser Monat wieder zahlreiche Motive geboten: Für unsere Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ haben uns einmal mehr etliche tolle Aufnahmen aus dem Landkreis erreicht. Es blühen Pfingstrosen, Klatschmohn und Vergissmeinnicht, es brüten Vögel in unmittelbarer Menschennähe, es zeigen sich fotogene Vierbeiner, Käfer und Wolkenformationen.

Ein schöner Sonnenuntergang über Henschtal. Das Bild hat Klaus Altherr gemacht. Foto: Klaus Altherr/oho Dieser nachdenkliche Frosch sitzt in einem Garten in Breitenbach. Foto: Theresia Becker/oho Ein Vergissmeinnicht als einsames Mauerblümchen: Die Aufnahme aus Godelhausen teilt Michaela Hornberger mit uns. Foto: Michaela Hornberger/oho Zum Mai gehört natürlich auch der Maibaum. Dieser hier wurde in Rehweiler aufgestellt. Foto: Rosi Scholz/oho „Jedes Jahr staunen wir wieder über die Pracht“, schreibt Andreas Lange aus Ruthweiler über seine 25 Jahre alte Pfingstrose. Foto: Andreas Lange/oho Über Brücken geht die Sonne auf: Winfried Wagner hat das Ganze mit der Kamera festgehalten. Foto: Winfried Wagner/oho Hier kann man es aushalten: eine gemütliche Ruheinsel am Radweg zwischen Brücken und Ohmbach. Foto: Hugo Wagner/oho Noch ein Maikäfer: Margot Biehl, unterwegs auf Burg Lichtenberg, hat ihn auf der Hand. Foto: Margot Biehl/oho Der Klatschmohn blüht – nicht nur zwischen Welchweiler und Erdesbach. Und wer genauer hinsieht, entdeckt die Hummel, die sich daran zu schaffen macht. Foto: Karin Straß/oho Gestatten: Nazar, die Hündin von Ilona Frömming-Drees aus Erdesbach. Foto: Ilona Frömming-Drees/oho Noch ein Vierbeiner: Hündin Juna beim Spaziergang mit Alice und Bernhard Höft. Im Hintergrund der Potzberg. Foto: Alice Höft/oho Gisela Schug hat vom Glan-Blies-Weg einen Abstecher zur Erdesbacher Mühle gemacht. Foto: Gisela Schug/oho Eine eindrucksvolle Wolkenformation über Brücken: Die Aufnahme stammt von Theo Moritz. Foto: Theo Moritz/oho Diese Blütenkerze auf einer Rosskastanie hat Karl Heinz Schmeißer am Ortsrand von Körborn abgelichtet. Foto: Karl Heinz Schmeißer/oho Gudrun Cassel-Pfeiffer (links) war mit ihrer Familie aus Florida bei der Kulinarischen Wanderung Anfang des Monats unterwegs – das Panoramafenster oberhalb von Rehweiler hat als Fotospot gedient. Foto: Gudrun Cassel-Pfeiffer/oho Manfred Braun aus Oberweiler im Tal hat uns ein Bild seines gepflegten Vorgartens geschickt. Foto: Manfred Braun/oho Hungrige Untermieter: Unterm Terrassendach von Jutta Reger aus Herschweiler-Pettersheim brüten Hausrotschwänzchen. Foto: Jutta Reger/oho Wieder Mohn, diesmal die Art mit fransigen Blüten. Das Foto stammt von Brunhilde Müller aus Diedelkopf. Foto: Brunhilde Müller/oho „Man soll ja eigentlich nichts auf die lange Bank schieben, aber in St. Julian macht man gerne eine Ausnahme“, schreibt Annette Beimbauer zu ihrem Mai-Foto. Foto: Annette Beimbauer/oho Auch bei Inge Lütz aus Oberweiler-Tiefenbach brüten Rotschwänzchen – hier allerdings im Briefkasten. Foto: Inge Lütz/oho Über Selchenbach ist der Himmel „schaurig-schön“, wie Marianne Kirsch schreibt. Foto: Marianne Kirsch/oho Weinberge muss man im Kreis Kusel suchen. Eine Weinbergschnecke hingegen hat Nicole Abel zwischen Mühlbach und Theisbergstegen entdeckt. Foto: Nicole Abel/oho Keine Schnecke, dafür aber eine Zauneidechse hat Marion Preuß aus Einöllen fotografiert. Foto: Marion Preuß/oho Dieses Bild von der Wintergetreideernte zwischen Hüffler und Wahnwegen stammt von Hasso Morgenstern. Foto: Hasso Morgenstern/oho Sieht ganz so aus, als würde der Regenbogen diesem toten Baum bei Konken entspringen. Das Foto stammt von Marina Kat. Foto: Marina Kat/oho Viele, viele Maiglöckchen: ein Foto von Helmut Straßer aus Herschweiler-Pettersheim. Foto: Helmut Straßer/oho Sabine Kurz aus Hüffler war wieder einmal spazieren. Dabei hat sie ein Reh entdeckt. Foto: Sabine Kurz/oho Ulrike Fritz-Emrich war an der PWV-Hütte am Weiher in Lauterecken unterwegs. Foto: Ulrike Fritz-Emrich/oho Auch Astrid Schaarschmidt beteiligt sich wieder an unserer Fotoaktion. In ihrem Vorgarten blühen Margeriten. Foto: Astrid Schaarschmidt/oho Vögel zählen zu seinen Lieblingsmotiven: Oliver Lang aus Nanzdietschweiler hat hier junge Rauchschwalben und einen Star vor die Linse bekommen. Foto: Oliver Lang/oho Zum Abschluss noch ein Foto von der Kulinarischen Panoramawanderung: Es stammt von Nicole Niebergall und ist in Godelhausen entstanden. Foto: Nicole Niebergall/oho Foto 1 von 31

Nun ist es wieder an Ihnen, die Aufnahme auszuwählen, die Ihnen am besten gefällt, liebe Leserinnen und Leser. Klicken Sie sich dafür durch unsere umfangreiche Bildergalerie und küren Sie anschließend in der Abstimmung Ihren Favoriten. Wir werden in den kommenden Tagen bekanntgeben, welches Bild es diesmal zum „Foto des Monats“ gebracht hat.

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Einsendungen aus dem Juni gesucht

Wie immer geht es natürlich nahtlos weiter: Wir nehmen schon jetzt herzlich gerne Ihre Juni-Bilder entgegen. Schicken Sie sie per E-Mail an die Adresse redkus@rheinpfalz.de oder wählen Sie den Übertragungsweg per WhatsApp – die Redaktion erreichen sie unter 06381 921212.

Wichtig: Die Fotos müssen im Landkreis Kusel entstanden, möglichst querformatig und größer als ein Megabyte sein. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort, den Entstehungsort des Bildes und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an.