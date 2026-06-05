Kreis Kusel Zwischen Mohn und Maikäfern: Die Leser-Fotos aus dem Wonnemonat
Und schon ist er vorbei, der Mai. Den Leserinnen und Lesern der Kuseler Lokalausgabe der RHEINPFALZ hat dieser Monat wieder zahlreiche Motive geboten: Für unsere Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ haben uns einmal mehr etliche tolle Aufnahmen aus dem Landkreis erreicht. Es blühen Pfingstrosen, Klatschmohn und Vergissmeinnicht, es brüten Vögel in unmittelbarer Menschennähe, es zeigen sich fotogene Vierbeiner, Käfer und Wolkenformationen.
Foto 1 von 31
Nun ist es wieder an Ihnen, die Aufnahme auszuwählen, die Ihnen am besten gefällt, liebe Leserinnen und Leser. Klicken Sie sich dafür durch unsere umfangreiche Bildergalerie und küren Sie anschließend in der Abstimmung Ihren Favoriten. Wir werden in den kommenden Tagen bekanntgeben, welches Bild es diesmal zum „Foto des Monats“ gebracht hat.
Einsendungen aus dem Juni gesucht
Wie immer geht es natürlich nahtlos weiter: Wir nehmen schon jetzt herzlich gerne Ihre Juni-Bilder entgegen. Schicken Sie sie per E-Mail an die Adresse redkus@rheinpfalz.de oder wählen Sie den Übertragungsweg per WhatsApp – die Redaktion erreichen sie unter 06381 921212.
Wichtig: Die Fotos müssen im Landkreis Kusel entstanden, möglichst querformatig und größer als ein Megabyte sein. Bitte geben Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort, den Entstehungsort des Bildes und eine Telefonnummer für eventuelle Rückfragen an.