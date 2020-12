Die Polizei meldet gleich zwei Fälle von Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden.

Am Freitagnachmittag zwischen 15.15 Uhr und 15.24 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Norma-Marktes in Kusel der erste Vorfall. Hierbei beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken aus der Parklücke, einen Opel Zafira an der Fahrertür sowie am Kotflügel vorne links.

Hoher Sachschaden

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Opel beläuft nach Schätzung der Polizei etwa 1500 Euro.

Der zweite Unfall ereignete sich in Steinbach am Glan am Freitagmorgen zwischen 7 und 8.30 Uhr. Hier wurde ein roter Renault Twingo beschädigt. Er war in der Hauptstraße abgestellt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Hinweise von Zeugen an die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de