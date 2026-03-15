Die Woche startet mit unbeständigem Wetter, ehe es wieder freundlicher wird. Allzu lange dauert die milde, trockene Phase allerdings nicht.

Zu Wochenbeginn ist es noch unbeständig und sehr wechselhaft, doch von Dienstag bis Donnerstag beschert leichter Zwischenhochdruckeinfluss zumeist freundliches und trockenes Wetter in der Westpfalz. Ab Freitag sorgen jedoch von Norden her aufziehende Tiefdruckstörungen für dichte Bewölkung und für aufkommende Niederschläge. Zugleich gelangt dann auch deutlich kühlere Luft in die Region, sodass die Temperaturen zum Wochenende spürbar zurückgehen werden.

Vorhersage

Montag: Zum Wochenbeginn wird es wechselhaft und teils relativ windig. Teilweise ist es stark bewölkt, teils aufgelockert mit ein wenig Sonnenschein, aber es sind auch schwache Regenschauer unterwegs. Graupelschauer können ebenfalls in höheren Lagen dabei sein. Zwischen den Schauern treten allerdings zum Teil auch längere trockene Phasen auf. Die Höchstwerte erreichen rund elf Grad in den Niederungen, auf den Berggipfeln maximal vier bis fünf Grad. Der westliche Wind weht dazu mäßig und mitunter auch frisch in höheren Lagen mit starken Böen.

Dienstag: Durchzug von Wolkenfeldern, aber weitgehend trocken. Tiefstwerte morgens um drei Grad. Höchstwerte nachmittags um 13 Grad. Schwach windig aus unterschiedlichen Richtungen.

Mittwoch: Nach rascher Auflösung von ein paar lokalen Nebelfeldern überall sonnig und trocken – sehr freundliches Wetter. Tiefstwerte morgens um zwei Grad. Höchstwerte nachmittags um 15 Grad.

Donnerstag: Erneut heiter und trocken. Später im Norden aufkommende Wolkenfelder. Tiefstwerte morgens um drei Grad. Höchstwerte nachmittags bis 16 Grad.

Weitere Aussichten

Zum Wochenende am Freitag ist mit starker Bewölkung mit Regenschauern bei Tageshöchstwerten um 9 Grad bei einem auflebenden Nordost-Wind zu rechnen. Der Samstag dürfte trübe, nass, sehr kühl und recht unfreundlich werden. Erst am Sonntag kommt es zu einer Wetterberuhigung – zumeist trocken und wieder etwas milder.