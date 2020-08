Wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat, entfallen wegen der Schließung der Realschule plus Glan-Münchweiler künftig Fahrten aus Richtung Langenbach, Herschweiler-Pettersheim, Wahnwegen und Hüffler zum Schulstandort Glan-Münchweiler und zurück. Die Fahrten wurden nach Angaben der Kreisverwaltung an das Einzugsgebiet der Grundschule angepasst, dadurch ergeben sich hier geringfügige Änderungen der Abfahrtszeiten. Die Kreisverwaltung bittet deswegen darum, die entsprechenden Fahrplanaushänge zu beachten.

Des Weiteren mussten aufgrund der Vollsperrung der Ortsdurchfahrt Dunzweiler Fahrzeiten und Fahrwege der Linie 287 angepasst werden. Demnach können Schüler der Kuseler Schulen aus dem Bereich Kohlbachtal/Breitenbach, die bisher mit der Linie 280 um 14.40 Uhr ab Kusel über Schönenberg-Kübelberg fahren mussten, ab dem 17. August in Herschweiler-Pettersheim (Abzweigung Krottelbach) auf die Linie 288 (Abfahrt 15.11 Uhr) umsteigen und über Krottelbach weiter in ihre Heimatorte fahren.

Diese neue Verbindung bringt laut Kreisverwaltung eine Zeiteinsparung von bis zu 50 Minuten mit sich. Außerdem müsse, „durch die völlig überraschende Verlängerung der Vollsperrung in Brücken“ vorerst weiter nach den Fahrzeiten des Baustellenfahrplans (wie vor den Ferien) gefahren werden.

Auch für den Bereich Lauterecken wurden Fahrplananpassungen zum neuen Schuljahr notwendig. Demnach gibt es bei den Rückfahrten der Linie 267 und 272 nach der sechsten Schulstunde ebenfalls Änderungen. Wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat, fährt einer der beiden Busse der Linie 267 ab Grumbach direkt nach Kappeln. Das bedeute, dass nicht mehr wie bisher beide Busse alle Orte bedienen. Einer der beiden Busse der Linie 272 (ab Schulzentrum Lauterecken) fährt ab Hinzweiler über Schneeweiderhof nach Eßweiler. Auch hier werden vereinzelt Orte nicht mehr von beiden Bussen angefahren.

Info



Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Bussen weiterhin verpflichtend ist. Das gilt auch an den Haltestellen. Kinder bis zum Alter von sechs Jahren sind von dieser Regelung nicht betroffen. Weitere Infos zu den Fahrplänen gibt es beim Verkehrsverbund VRN, unter der Telefonnummer 0621 1077077, im Internet unter www.vrn.de sowie über das Kundentelefon der DB Regio Bus unter der Telefonnummer 06381 6089440 sowie an den Fahrplanaushängen der jeweiligen Haltestellen.