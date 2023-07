Dorffeste werden gern besucht. Doch wer soll sie künftig ausrichten? Eine Frage, die viele Gemeinden umtreibt – auch Steinbach. In der jüngsten Ratssitzung wurde beschlossen, mögliche Veranstalter „im Rahmen der Möglichkeiten“ zu unterstützen.

In den Dörfern gebe es immer weniger Vereine, sagt Steinbachs Ortsbürgermeister Jörg Fehrentz. Und die Leute, die bisher bei Dorffesten geholfen hätten, würden ebenfalls weniger und älter, schafften es nicht mehr, die ganze Organisation zu stemmen. So sehe sich kaum noch ein Verein in der Lage, sich am Dorffest zu beteiligen. Was tun? Komplett auf Veranstaltungen verzichten wolle auch niemand, schließlich förderten sie die Dorfgemeinschaft und den Zusammenhalt.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Oberes Glantal habe in einem Gespräch die Möglichkeit ins Spiel gebracht, einen Vereinsring zu gründen. Das sei bedenkenswert, meint Fehrentz. Im Rat wiederum wurde nun diskutiert, ob generell Privatpersonen oder Vereine, die ein Dorffest organisieren, finanziell unterstützt werden könnten. Die Gemeinde würde dann als eine Art Sponsor fungieren. Es habe Konsens geherrscht, dass die Ausrichter mit ihren Vorstellungen auf die Gemeinde zukommen sollten. „Wir würden dann beraten, mit welcher Summe wir das Vorhaben fördern können“, sagte Fehrentz, nicht ohne auf den knappen Etat Steinbachs zu verweisen.