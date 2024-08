Nach dem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer am Donnerstagabend auf der B270 schwer verletzt wurde, sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Bisherige Zeugenaussagen hätten ergeben, dass der verletzte Fahrer zusammen mit zwei weiteren Motorradfahrern unterwegs gewesen sei, berichtet die Polizei.

Der 26-Jährige wurde am Donnerstag gegen 20 Uhr bei Lohnweiler bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt, laut ersten Zeugenaussagen war er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Unfallzeugen betreuten ihn bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte. Ein Rettungshubschrauber übernahm den Transport in ein Krankenhaus. Die beteiligte Autofahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die B270 war für mehrere Stunden gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06381 9110 zu melden.