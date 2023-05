Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Den Wahlkreis im vierten Anlauf endlich gewinnen zu können und direkt nach Berlin zu kommen, den Gedanken hatte sich Xaver Jung schon lange abgeschminkt. „Seit dem 20. April wusste ich, dass das nichts wird.“ An dem Tag war Armin Laschet zum Kanzlerkandidaten der Union gekürt worden.

Entsprechend gelassen ging der CDU-Bewerber aus Rammelsbach den Wahlsonntag auch an, nachdem er am Tag zuvor nochmals in sechs Städten im Wahlkreis Wahlkampf betrieben hatte. Einen letzten Termin