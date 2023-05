Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison steht für den SV Nanz-Dietschweiler am Samstag gleich eine schwere Aufgabe bei der SG Rockenhausen/Dörnbach auf dem Programm. An der Seitenlinie steht dann ein alter Bekannter: Coach Wolfgang Lang ist vom Ligarivalen TuS Bedesbach-Patersbach zurück an die alte Wirkungsstätte gewechselt.

„Ich habe mich schnell wieder eingelebt. Ein paar Jungs kenne ich ja noch von früher“, sagt der neue alte Trainer des SV Nanz-Dietschweiler. Beispielsweise die beiden Brüderpaare