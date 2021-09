Hannah will unbedingt malen. Ihr Bruder Tobias ist ganz angetan vom Trampolinspringen. Mit ihrer Oma Brigitte Dümig sind die zwei Kleinen extra aus Steinbach zum Tag der Vereine gekommen, den der Heimat- und Kulturverein (KuH) Sand am Sonntag am Ohmbachsee angeboten hat. Die Resonanz war mehr als gut.

Die elfjährige Misha springt rückwärts in die Ringe, die die Helfer beim TV Kübelberg ausgelegt haben. Problemlos wirft sie anschließend Bälle, Keulen und Seile in die Kreise. „Das war leicht“, sagt das Mädchen. Ja, sie könne sich vorstellen, in den Verein zu gehen, dort vielleicht Bodenturnen zu machen.

Pressewartin Bianca Herbst bezeichnet den Tag als „eine gute Gelegenheit, die Bandbreite ihres Vereins zu zeigen“. Wenngleich während der Corona-Pandemie vier bis sieben Prozent der Mitglieder ausgetreten seien, „haben wird eigentlich keine Nachwuchsprobleme“.

Werbung für die Krabbelgruppe

Emil holt sich einen Stempel als Teilnahmebestätigung. Auch er ist problemlos in die Ringe gehüpft. Weiter geht’s zum TuS Schönenberg. Hier darf der Vierjährige auf die Torwand schießen. „Ich habe immer getroffen“, erzählt er gleich seinem Vater Heiko Hausknecht. Die Familie wohnt in Matzenbach, hat die Mitmachaktion eher zufällig entdeckt, wie Hausknecht sagt: „Eine wirklich schöne Sache.“

Sarah Weis, die den Stand betreut, stimmt Hausknecht zu. Sie wirbt an diesem Tag vor allem für die neue Krabbelgruppe und das Eltern-Kind-Turnen, das am Dienstag um 16 Uhr startet. „Wir freuen uns über alle, die kommen“, betont sie lachend. Einen Hingucker bilden indes die tollen Fotos von den Garden und der Showtanzgruppe. Das mache vor allem den Mädchen Spaß, meint sie. Die vier Jungs will einer der jungen Tänzer nicht unterschlagen wissen.

Tischtennisballmaschine im Einsatz

Unentwegt ist die Tischtennisballmaschine des TTC Sand in Aktion. Alexander Altherr, zweiter Vorsitzender, füllt sie stets auf, zeigt den potenziellen Jungspielern, wie sie den Schläger zu halten haben. Altherr, Kassenwartin Katja Stoll und Spielleiter Bernd Wilner freuen sich über das große Interesse. Die drei hoffen, auf diesem Wege Nachwuchs zu finden, um „endlich wieder eine Jugendmannschaft aufbauen zu können“. Patricia Weber, Abteilungsleiterin Breitensport im TTC, macht derweil Reklame für Line Dance, Walking und Nordic Walking sowie für Fitness für Kids.

Im Zelt der KJG können die Kinder malen, basteln oder Holzspiele ausprobieren. Wieder auf „uns aufmerksam machen nach der langen Corona-Pause“, nennt Gruppenleiterin Klara Adam den Teilnahmegrund. Immerhin sieben Betreuer haben sich für den Tag gefunden.

Wiederholung im Gespräch

Im Frühjahr bereits hatte der KuH die Idee, diesen Tag für Vereine zu organisieren, sagt Vorsitzender Thorsten Bischoff. Schließlich hätten einige wegen der Pandemie Mitgliederschwund und zurückgehende Aufmerksamkeit zu beklagen. „Hier können sie sich präsentieren.“

Dass lediglich etwa zehn mitmachten, schreibt er den oft fehlenden Helfern zu. Er dankt unter anderem der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, die die Wiese zur Verfügung stellte. Eine Wiederholung schließt Bischoff nicht aus.