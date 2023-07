Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 40 Jahren nehmen die Frauen des SV Langenbach jetzt am Punktspielbetrieb teil. Dabei sind auch lebenslange Freundschaften entstanden. All das wird am 15. und 16. Juli gefeiert.

Als 1980 ein paar Schülerinnen aus Langenbach in der Herzog-Christian-Schule in Herschweiler-Pettersheim den Einfall hatten, eine Fußballmannschaft zu gründen, konnte niemand ahnen, dass diese Idee