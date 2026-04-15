Wolkenfelder und sonnige Abschnitte: Das Wetter in der Westpfalz wird spürbar wärmer. Die Meteorologen erwarten nur örtliche Schauer.

Ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa führt in der zweiten Wochenhälfte wärmere Luft heran. In der Westpfalz setzt sich dadurch meist freundliches, sehr mildes bis warmes Frühlingswetter mit deutlich steigenden Temperaturen durch. Ab Sonntag nimmt die Unbeständigkeit wieder zu. Dies teilt „Klima-Palatina“ aus Maikammer mit, die eine Wetterstation auf der Kalmit betreiben.

Wettervorhersage

Donnerstag: Freundlicher Start mit Sonne und dichteren Wolken im Wechsel. Ab Mittag und am Nachmittag örtlich leichte Regenschauer, besonders über den Bergen. Höchstwerte um 19 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen.

Freitag: Meist trockener Wechsel aus Sonne und Wolken. Tiefstwerte um acht Grad, Höchstwerte bis 21 Grad.

Samstag: Erneut Sonne-Wolken-Mix, oft trocken. Ab dem Abend zunehmende Schauerneigung. Tiefstwerte um acht Grad, am Nachmittag Höchstwerte um 21 Grad.

Sonntag: Zunächst teils aufgelockert, teils locker bewölkt und vormittags weitgehend trocken. Ab Mittag und am Nachmittag mehr Bewölkung und steigende Schauerneigung. Tiefstwerte am Morgen um sechs Grad, am Nachmittag Höchstwerte bei 16 Grad und damit deutlich niedriger als an den Vortagen. Der Wind dreht auf nördliche Richtungen.

Weitere Aussichten

Montag: Meist stärker bewölkt mit erhöhter Schauerneigung. Mit Höchstwerten um 14 Grad wird es merklich kühler.