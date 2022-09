Der Sommer in der Pfalz war extrem lang, heiß und trocken – und zum Abschluss bietet er noch ein Extrem: Frost. Am frühen Donnerstagmorgen fiel das Thermometer unter den Gefrierpunkt – zumindest in der Westpfalz in windigen oder wassernahen Lagen über 350 Metern. Und das am letzten kalendarischen Sommertag! So kratzte auch der Saarland-Korrespondent dieser Zeitung, der im Kreis Kusel im Landschaftsschutzgebiet Höcherberg/Westrich wohnt, die Frontscheibe seines Autos frei, als er am Morgen kurz vor 8 Uhr losfahren wollte.