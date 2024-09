Ein Solarfeld am Ortseingang, ein weiteres in Planung, eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses, mehrere Windräder drehen sich auf der Gemarkung. In Sachen erneuerbare Energien spielt die kleine Gemeinde Albessen groß auf – und es gibt weitere Anfragen.

Im Windpark Langenbach