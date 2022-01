2804 Weihnachtslose hat der Lions Club Kusel bei der jüngsten Aktion an den Mann beziehungsweise die Frau gebracht. Obwohl es knapp 800 weniger waren als im Vorjahr, wurde ein Erlös von knapp 20.000 Euro erzielt. Kuseline Clara de Oliveira Seyler zog nun die Gewinner.

Obwohl im Vorjahr mehr Weihnachtslose verkauft wurden, nämlich rund 3600, zieht Lions-Club-Präsidentin Bärbel Schmitt zufrieden Bilanz. Der erzielte Erlös sei „eine tolle Summe“. Während im vergangenen Jahr die Gewinner pandemiebedingt unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen wurden, fand sie am Montag im Möbelhaus Schug in Thallichtenberg öffentlich statt. Losfee spielte Kuseline Clara de Oliveira Seyler. Neben den Hauptpreisen – 3000 Euro in bar, einem Stressless-Sessel und einem Kinderwagen – gab es rund 200 Preise im Wert von 50 bis 3000 Euro zu gewinnen, darunter Essens- und Warengutscheine sowie Städtereisen. Die Gewinnnummern finden Loskäufer auf der Internetseite www.lions-kusel.de. Der Erlös der Aktion geht an Vereine und Organisationen, die Projekte zum Thema „Kinder und Jugend in Bewegung“ initiieren. Bewerbungen nimmt der Lions Club bis Samstag, 15. Januar, per E-Mail an info@lions-kusel.de entgegen.