Der Potzberg zählt zu den schönsten Aussichtspunkten im Pfälzer Bergland. Eine neue Webcam auf dem Potzbergturm zeigt aktuelle Aufnahmen der Landschaft.

Der 35 Meter hohe Turm eröffnet einen weitläufigen Blick über sanfte Hügel, ausgedehnte Wälder und weite Täler der Westpfalz. Bei guter Sicht reicht der Blick bis zum Donnersberg, dem höchsten Berg der Pfalz. An klaren Tagen sind sogar die Vogesen in Frankreich zu erkennen, teilt die Kreisverwaltung mit. Unter besonderen Wetterbedingungen lassen sich darüber hinaus außergewöhnliche Naturschauspiele wie farbenprächtige Sonnenuntergänge oder sogar Polarlichter beobachten. All das, ohne die mehr als 150 Stufen des Turms erklimmen zu müssen.

Erneuerter Turm, moderne Technik

Seit Abschluss der Sanierungsarbeiten im Oktober 2021 ist der Turm über Sommer wieder für Besucher geöffnet. Damals wurde eine neue Treppenanlage eingebaut, die Balkone und die Terrasse des Turms wurden saniert, Geländer, Türen und Fenster sowie die Beleuchtung wurden erneuert. Im Zuge der Sanierungsarbeiten sind außerdem die seitlich angebrachten Antennen auf das Dach des Turms verlagert worden.

Neu ist nun eine Webcam, die die besondere Lage und den einzigartigen Fernblick des Turms digital erlebbar macht und, so die Kreisverwaltung, dazu einlädt, das Pfälzer Bergland aus einer neuen Perspektive zu entdecken – „sei es zur Planung von Wanderrouten, zur Wetterbeobachtung oder einfach zum Genießen der Landschaft in Echtzeit“. Der Livestream ist hier abrufbar: https://potzbergturm.panocloud.webcam/