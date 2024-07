Das sonst so scheue Reh wird zum Problem, wenn es sich zum Schmausen im Garten herumtreibt. Auch andere wilde Tiere können so vorwitzig werden. Experten erklären, was man dagegen tun kann.

Rehe, die einen bei der Arbeit umrennen, sich am Salat bedienen und nicht verscheuchen lassen. Davon berichtete der RHEINPFALZ vor kurzem eine Leserin. „Menschenscheue Rehe ... das war mal in der Historie!“,