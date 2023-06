Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ortsgemeinderat hat eine erste Entscheidung zur zukünftigen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes getroffen. Vorausgegangen waren kontroverse Diskussionen, ob man die Bewirtschaftung an ein privates Unternehmen vergeben sollte. Vor der Entscheidung musste die entsprechende Beschlussvorlage noch geändert werden.

Aufgrund der Pläne, den gemeindeeigenen Wald an eine private Firma zu verpachten, war die in der Eifel ansässige Firma Schmitz Waldwirtschaft erneut zu Gast in einer Sitzung des Ortsgemeinderates.