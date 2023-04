Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer an der Fußgängerampel in Höhe des Gasthauses Schleppi bei Grün die Bundesstraße überquert, müsse aufpassen, dass er heil auf die andere Seite kommt, moniert Axel Weber. Sein Enkelkind sei dort beinahe überfahren worden, sagt er. Die Verantwortlichen entgegnen, das Problem sei mittlerweile gelöst – Weber widerspricht.

Es war im Februar 2021, als der in Gries wohnende Axel Weber mit seiner Enkelin die B423 (Saarbrücker Straße) in Höhe des Gasthauses Schleppi an der dortigen