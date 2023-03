Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zurückgehende Bevölkerung und Landflucht – nirgendwo war Wohnen in den vergangenen Jahren so billig wie im Kreis Kusel. In und nach der Pandemie, die so vieles verändert hat, scheint das nicht mehr gültig zu sein.

Seit über 20 Jahren beschäftigt sich Andreas Schnellting mit den Immobilienpreisen im Kreis Kusel. „50 Hausbesichtigungen waren üblich, bis wir für ein Haus einen neuen