Lukas Glück ist Handballer, spielt in der Oberliga. Beim TV Homburg ist der gebürtige Waldmohrer zum Kapitän aufgestiegen und will mit seiner Mannschaft in die Dritte Liga. In der vergangenen Saison war das Team schon nah dran.

Bei Lukas Glücks Klub entsteht was. Denn mittlerweile ist der TV Homburg eine Marke in der Stadt nahe der saarpfälzischen Grenze. In der beendeten Saison 2021/22 wurde sein Team Zweiter. Glück