Ein Spaziergänger hat in der vergangenen Woche neue Farbschmierereien in der Unterführung der B 270 festgestellt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hat der Zeuge am Abend des 22. Dezember um 18 Uhr den Geruch noch frischer Farbe wahrgenommen. Neu seien die Schriftzüge in silberner Farbe, die grünen Schmierereien seien vorher schon an den Wänden gewesen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter 06382 9110 entgegen.