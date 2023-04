Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum wiederholten Mal gab es in der Ratssitzung Diskussionen und Vorwürfe an die Cronenberger Ortsbürgermeisterin Hannelore Eckel. Sie betont, aus Fehlern gelernt zu haben, und sieht den Rat zusammenwachsen – in dem inzwischen nur noch einem Altgedienter sitzt.

„Das Miteinander knistert“, bemerkt nicht nur Cronenbergs Ortsbürgermeisterin Hannelore Eckel. Bereits zum dritten Mal musste in der Sitzung am Dienstag ein neues Ratsmitglied für