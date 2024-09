Das Bewährte fortführen und Innovatives zulassen: Dieses Motto hat sich der neue Landfrauenverein in Albessen auf die Fahnen geschrieben. Kürzlich wurde der Verein gegründet.

Dabei bestand der Albesser Landfrauenverein bereits seit 1965 – als Ortsgruppe im Kreisverband. In diesem sind in 37 Ortsvereinen rund 1700 Mitglieder organisiert. Zuletzt war in Albessen die ehemalige Ortsbürgermeisterin Traute Bortscher Vorsitzende. Doch in den Ortsvereinen sind Umstrukturierungen zu Gange, berichtet Kreisgeschäftsführerin Carmen Westermann. Die Vereine sollen eigenständig agieren. Inhaltlich ändere sich durch die Eigenständigkeit nichts. Die Vereine können weiter auf die Angebote der Kreis- und Landesverbände zugreifen.

Laut Satzung strebt der neue Landfrauenverein die berufliche, soziale, demokratische und kulturelle Förderung und Weiterbildung aller Frauen und Familien an. Seit den 1980er Jahren ist Karin Groß aus Albessen Mitglied im Ortsverein. Sie erzählt, dass auch in ihrem Heimatdorf viele ältere Mitglieder nicht mehr aktiv waren und es an Nachwuchs fehlte. Sogar eine Auflösung habe im Raum gestanden. Doch ein im Sommer gestarteter Aufruf brachte die Wende. „Wir hatten darauf eine sehr positive Resonanz“, berichtet Groß. „Außer der Feuerwehr gibt es ja sonst keinen anderen Verein in unserem 150-Einwohner-Dorf.“ Die Gründung mit neuer Satzung als eigenständiger Verein war daraufhin von einer Generalversammlung beschlossen worden.

Dorfgemeinschaft soll belebt werden

Karin Groß ist bei der Neugründung zur Vorsitzenden gewählt worden. Ihr zur Seite stehen Alena Letscher als zweite Vorsitzende und Kassenprüferin Janine Perry. „Wir sind 19 Frauen im Alter von 16 bis 85“, sagt Groß. Es seien nun viele jüngere Mitglieder dabei. Konkrete Pläne gebe es auch schon: Ende September will der Verein ein Oktoberfest für die Dorfbewohner ausrichten, auch soll im Advent eine Nikolausfeier für jung und alt ausgerichtet werden.

Ziel des Vereins sei unter anderem, die Dorfgemeinschaft zu beleben. Die Veranstaltungen sollen im dörflichen Rahmen stattfinden und möglichst viele Einwohner aller Altersgruppen ansprechen und verbinden, wünschen sich die Landfrauen. Für den Sommer 2025 gebe es schon Ideen für ein Sommerfest mit der Gemeinde und der Feuerwehr, verrät Groß.