„Jetzt aktiv – Ja für bürgerschaftliches Engagement“ ist eine Kurs überschrieben, den Karl-Heinz Schoon ab Freitag, 1. Oktober, bei der Volkshochschule Kusel gibt.

Er ist als Basisqualifizierung gedacht, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Der Hintergedanke: „Wenn sich – wie durch die Corona-Pandemie – tiefgreifende Krisen abzeichnen, wird freiwilliges Engagement zur Stärkung des sozialen Miteinanders unerlässlich“, so die Ankündigung.

Karl-Heinz Schoon, ehemaliger Bürgermeister der Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg, Bürgerbus-Macher und langjährig Engagierter, wird den fünfteiligen Kurs in Kusel umsetzen. Er wurde vom Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz und dem Landesverband der Volkshochschulen konzipiert.

Für „nachberufliche Lebensphase“

Module und Termine des Kurses, der immer von 9.30 bis 16 Uhr stattfindet: „Wege zum bürgerschaftlichen Engagement“ werden besprochen am Freitag, 1. Oktober. „Was geht im bürgerschaftlichen Engagement?“ ist die Fragestellung für Freitag, 8. Oktober. Zwei Tage hintereinander, Freitag und Samstag, 22. und 23. Oktober, wird es konkreter: Im Modul „Jetzt aktiv“ geht es um die Umsetzung einer Projektidee, deren Herausforderungen am Folgetag unter der Überschrift „Engagement in der Praxis“ diskutiert werden sollen. Letzter Termin ist schließlich am Freitag, 29. Oktober: „Ja zum bürgerschaftlichen Engagement“ dient dem Resümee und dem Ausblick.

Gedacht ist die Basisqualifikation für alle, die neu in den Bereich bürgerschaftliches Engagement einsteigen wollen – vor allem jene „an der Schwelle zur nachberuflichen Lebensphase“. Teilnahme ist sowohl in Präsenz als auch online möglich, die Gebühr beträgt 90 Euro. Wer alle Module absolviert, bekommt ein Zertifikat. Die Fortbildung qualifiziert auch zum Seniortrainer. Diese sollen Projekte, Initiativen und Aktionen initiieren, planen und koordinieren, aber auch beratend, unterstützend und begleitend tätig sein. Sie werden gefördert vom Landessozialministerium.

Info