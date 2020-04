Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein will Gaststätten und Restaurants mit einem Servicedienst unterstützen. Da es für den Einzelhandel mittlerweile einige Lockerungen gibt, für den Gastronomiebereich jedoch nicht, möchte die Verwaltung diejenigen Restaurant- und Gaststättenbetreiber, die ihre Waren zum Verkauf ab Haus anbieten oder auch ausliefern in ein Verzeichnis aufnehmen und die Bürger in Sonderveröffentlichungen darüber informieren. Wer an einer Veröffentlichung seines Angebots – welche Speisen, Abholung und/oder Lieferservice – interessiert ist, kann sich mit der Verwaltung per E-Mail unter info@vg-lw.de und telefonisch unter 06382 791-0 in Verbindung setzen.