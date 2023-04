Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit breiter Brust trat der VfR Baumholder zu der Verbandsligapartie beim SV Morlautern an. Das Team des in Thallichtenberg beheimateten Trainers Sascha Schnell wollte nach dem aufsehenerregenden Sieg über den SC Idar-Oberstein auch gegen den zu den Titelaspiranten zählenden SVM punkten. Und es sah auch lange Zeit gut für den VfR aus, bis er dann aber in einer turbulenten Schlussphase unter die Räder geriet.

In der von Anfang an kampfbetonten Partie war das Heimteam schnell in Führung gegangen. Nach einem Freistoß war der aufgerückte Abwehrchef Marco Steil am zweiten Pfosten unbedrängt