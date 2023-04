Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

ALTENGLAN. In rekordverdächtiger Kürze hat der Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan am Mittwochabend die erste Sitzung seit Ausbruch der Corona-Pandemie durchgezogen. Der Haushalt 2020 wurde mit großer Mehrheit beschlossen und in Peter Simon aus Rathsweiler ein neues Ratsmitglied verpflichtet.

Um den gebotenen Abstand zu wahren, tagte das Kommunalgremium in der Turnhalle in Altenglan. Tische und Stühle waren mit reichlich Abstand angeordnet, so dass sich die Ratsmitglieder nicht zu nahe