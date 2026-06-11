Die Turnhalle in Brücken wird bald komplett der Verbandsgemeinde Oberes Glantal gehören. Der Verbandsgemeinderat stimmte bei seiner jüngsten Sitzung einhellig dafür, den Anbau zu erwerben – für 62.000 Euro. Damit werden klare Eigentumsverhältnisse geschaffen. Denn sowohl das Grundstück als auch den größten Teil der Turnhalle in Brücken besitzt die Verbandsgemeinde bereits.

Allerdings habe vor einigen Jahren die Ortsgemeinde – auf eigene Kosten – einen Anbau hinzugefügt, sagte Bürgermeister Christoph Lothschütz (CDU). Zu diesem Zeitpunkt habe noch die VG Schönenberg-Kübelberg existiert. Heute sei eine solche Vorgehensweise nicht mehr möglich, sagte Lothschütz. Es sei auch nicht sinnvoll, dass ein öffentliches Gebäude zwei Eigentümer habe.