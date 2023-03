Mit Vorlesungen und Gesprächen wartet die Kontaktstelle Holler in den kommenden Monaten im Zuge der Reihe „Mehr Demokratie wagen“ auf. Auftakt ist am 24. März.

Die Veranstaltungsreihe wird im Zuge des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“ organisiert. Der erste Termin ist am Freitag, 24. März. Diana Ringelsiep wird ab 19 Uhr im Bioladen Ursprung in Kusel über das Buch „Punk As Fuck“ sprechen, das sie gemeinsam mit Ronja Schwikowski veröffentlicht hat. Zudem wird es ein Konzert mit „Colletti“ geben. Ebenfalls im Bioladen redet Hanna Poddig am Freitag, 5. Mai, ab 19 Uhr über „Anti-Atom/Eine historische Bewegung und die Kultur des Widerstands“; für Musik sorgen „De Pascal Vu Wooltz“ sowie die Gruppe „Bugs“. Andreas Kemper spricht am Donnerstag, 1. Juni, ab 19 Uhr im Atelier Caro über „Rechte Strömungen: Faschismus, Antisäkularismus, Proprietarismus“. Zwei Wochen später, am Mittwoch, 14. Juni, wird Timo Büchner ab 19 Uhr über „Rechtsrock, Business, Ideologie und militante Netzwerke“ im Dorfgemeinschaftshaus in Etschberg erzählen.