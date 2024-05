Unter dem Motto „Veldenz-Gymnasium Läuft“ zeigten rund 340 Schüler der fünften bis zwölften Klassen soziales Engagement und sammelten Spenden. Nachdem im Vorjahr zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gelaufen wurde, verbleiben die Gelder in diesem Jahr in der Region. Die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Lauterecken soll finanziell unterstützt werden, je nach Spendenaufkommen auch weitere Projekte in der Gegend, berichtet Lehrerin Selina Neu. Noch steht die finale Spendensumme nicht fest.

Mindestens sieben Kilometer mussten in vier Runden mit einer Länge von 1,75 Kilometern durch den Wald und über Feldwege absolviert werden, ob in gemächlichem oder sportlich flottem Tempo. Die Schüler hatten sich im Vorfeld auf Sponsorensuche begeben. Diese zahlen für jede gelaufene Runde einen gewissen Betrag oder eine zuvor vereinbarte Spendensumme. Nachdem die Premiere des Laufs bei der Schulgemeinschaft gut ankam, wurde in diesem Jahr mit gesamt 2310 Kilometern die Laufleistung vom Vorjahr noch übertroffen. Die Aktion wurde wieder von Unternehmen aus dem Nordkreis unterstützt.