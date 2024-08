„Green living“ in Kusel: Unter diesem Motto will offenbar der Eigentümer ein Dasein im früheren VdK-Heim schmackhaft machen – in Miet- und Eigentumswohnungen.

Der neue Besitzer der Immobilie hat seine Pläne für das einstige Hotel an der Winterhelle inzwischen gegenüber der Stadtspitze offenbart. Bei der Zusammenkunft des neu formierten Stadtrats skizzierte am Freitagabend in der Landschreiberei Stadtbürgermeister Martin Heß kurz das Vorhaben des Investors, der den Komplex mittlerweile von der chinesischen Eigentümergesellschaft erworben hat.

Was Heß nach einem ersten persönlichen Gespräch mit dem neuen Eigentümer hat öffentlich verraten können: Der Mann habe vor, die Wohnungen im Erdgeschoss zu vermieten und die darüber liegenden Räume als Eigentumswohnungen zum Verkauf anzubieten. Zudem liebäugele er damit, eine Baulücke auf der einen Seite des früheren Freizeit- und Erholungsheims mit einem Neubau zu schließen. Wohnen im Grünen sei das Motto, das der neue Eigentümer demnächst näher vorstellen wolle.