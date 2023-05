Im Nordkreis sind am Sonntagnachmittag vier Gemeinden besonders hart vom Unwetter und dessen Folgen getroffen worden: In Grumbach, Merzweiler, Langweiler und Kappeln liefen Schlammlawinen durch die Straßen. Wasser, Schlamm und Geröll, die von den Feldern oberhalb durch den Wald den Hang hinunter schossen, landeten auch vorm Eingang des Rüllbergbads und auf der Bundesstraße 270. Wie Wehrleiter Markus Böhmer berichtet, waren 70 Einsatzkräfte von sechs Wehren im Einsatz, um mit Besen und Schaufeln die vom Starkregenereignis herabgeschwemmten Massen zu beseitigen. In Grumbach Im Grund wurde auch ein tiefer gelegener Carport ausgepumpt und Schlamm rausgeschippt. Sehr hilfreich sei die große Kehrmaschine vom Steinbruch gewesen, die das Bauunternehmen Jung aus Sien zur Verfügung gestellt hatte, erklärt Böhmer. Nach etwa drei Stunden war der Einsatz beendet.