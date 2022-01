Am Freitagnachmittag ist es auf der L364 zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei trafen sich zwischen Gimbsbach und Neunkirchen am Potzberg zwei Sprinter mit den jeweiligen Außenspiegeln. Einer der Unfallbeteiligten hielt zunächst kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Gimbsbach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Flüchtigen machen können. Hinweise an die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an piku-sel@polizei.rlp.de.