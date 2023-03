Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Spiele, fünf Punkte – ein Traumstart sieht anders aus. Und da will man bei der TSG Burglichtenberg auch nichts schönreden. Bei aller Qualität im Spiel nach vorne hapert es aktuell ein wenig im defensiven Bereich. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert der TuS Glan-Münchweiler im Burgstadion.

TSG-Spielertrainer Fabian Schmidt verwies gleich zu Beginn des RHEINPFALZ-Gesprächs auf so manche Saison seit er im Verein ist, in der man auch nicht gut in Tritt gekommen war. „Aber