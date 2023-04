Am Freitag, 14. Juli, kommen Thomas D & The KBCS nach Idar-Oberstein. In Kooperation mit dem Verein Blue Note und der neu gegründeten Kulturinitiative „JAM ON!“ organisiert das Stadtjugendamt ab 19 Uhr einen musikalischen Abend mit Jazz, Hip Hop und Rock in der Messehalle.

Seit Gründung von „JAM ON!“ im Januar 2023 fanden bereits regelmäßige Treffen statt. Das Ziel der Initiative, die durch das Stadtjugendamt organisiert wird, ist es, die Kulturszene in Idar-Oberstein unter Berücksichtigung regionaler Akteure wieder zu beleben. Und los geht es gleich mit einem richtigen Knaller: Beim Treffen im Februar kündigte das Jugendamt an, dass Thomas D von den Fantastischen Vier und The KBCS, eine deutsche Instrumental-Jazz-Band aus Hamburg, für eine Veranstaltung in der Messehalle gewonnen werden konnten. Das stieß natürlich auf große Begeisterung.

Vibe von The KBCS, Texte von Thomas D

Die Formation bringt Stücke von Thomas D im Gewand des KBCS-Sounds auf die Bühne. Die Gruppe The KBCS begeistert mit trockenen Drums, erdigen Basslines, spacigen Keyboard-Sounds und filigranen minimalistisch-souligen Gitarren. Der instrumental analoge Vibe von KBCS harmoniert perfekt mit Thomas Ds zeitlosen Texten, die heute mehr denn je Aktualität versprühen. Nachdem Thomas D 2019 auf das Album der Band stieß und begeistert war von dem warmen meditativen Vintage-Sound, lud er die Hamburger in sein privates Mars-Studio in der Eifel ein. Dabei entstand das Album „The M.A.R.S. Sessions“, das am 30. Juli 2021 erschien. Und jetzt sind Thomas D & The KBSC gemeinsam auf Tour.

Doch bevor die Headliner die Bühne betreten, heizt Thomas Blug’s Rockanarchie dem Publikum ordentlich ein. Die hauptamtlich aus Thomas „Stratking of Europe“ Blug und Rudi „Gulli“ Spiller bestehende Rockband steht für die Improvisation bekannter Songs des Classic-Rock. Jede ihrer Shows ist ein einzigartiges Musikerlebnis, mit der sie die Ära der großen Rockmusik mit ihrer ganz eigenen Energie und Leidenschaft wieder aufleben lässt.

Mehrere Vereine engagieren sich

Mit Unterstützung der Musiker, Künstler und Musikliebenden der Kulturinitiative „JAM ON!“ und des Vereins Blue Note treffen frischer Wind auf Erfahrung. Der 2012 gegründete Blue Note e. V. hat inzwischen mehr als 100 Mitglieder und veranstaltet jedes Jahr zahlreiche Konzerte und Events, unter anderem die seit 1986 stattfindende Bluesnacht. Durch seine Kontakte konnte für die Veranstaltung in Idar-Oberstein der Cateringservice Saarkult e. V. gewonnen werden. Der nur aus Frauen bestehende Verein verführt an diesem Abend Bands und Publikum mit türkischen Leckerbissen. Wer Interesse hat, bei der Organisation und Durchführung von Konzerten und Veranstaltungen dabei zu sein, kann beim nächsten Treffen der Kulturinitiative am Mittwoch, 19. April, ab 18.30 Uhr im Jugendtreff am Markt vorbeischauen.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Karten kosten im Vorverkauf 27 Euro, ermäßigt 16 Euro, und sind im Netz unter www.ticket-regional.de und den angeschlossenen Vorverkaufsstellen erhältlich.