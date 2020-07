Theatersommer heißt es vom 7. August bis 11. September in Idar-Oberstein. Nach den Vorgaben der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung hat das Kulturamt der Stadt ein buntes Programm zusammengestellt.

Los geht es am 7. August mit „Exit Casablanca“. Das N.N. Theater Köln zeigt eine Neuinterpretation des Filmklassikers ab 20.30 Uhr Open-Air an der Weiherschleife Tiefenstein. Am 15. August geht es weiter mit „Die neun Gebote“ des Teatro Due Mondi – einem teuflischen Spektakel über den Geldgott. Los geht es um 21 Uhr im Freien an der Weiherschleife Tiefenstein. Albers Ahoi! heißt es am 16. August. Fünf junge Männer haben sich zusammengeschlossen, um das Liedgut von Hans Albers wieder aufleben zu lassen. Zu hören sind sie

ab 20.30 Uhr ebenfalls an der Weiherschleife Tiefenstein.

Der Weg nach Moraland – eine fantastische Wanderung steht an den Wochenenden 22. und 23. sowie 29. und 30. August auf dem Programm. Das Theater Anu nimmt die Zuschauer mit auf eine dreistündige Tour auf der Traumschleife „Rund um die Kama“. Es sind diverse Startzeiten buchbar.

„Licht - Himmel - Klang“ lautet das Motto, wenn das Barockorchester L’Arpa Festante unter der Leitung von Roland Lißmann Werke von Arvo Pärt spielt. . Zu hören ist dies am Samstag, 29. August, 20 Uhr, im Stadttheater Idar-Oberstein.

Eine politisch unkorrekte Gesellschaftssatire von den Autoren der Erfolgsserie „Stromberg“ mit dem Titel Extrawurst zeigt das Theater alePh am Samstag, 5. und Sonntag, 6. September um 18 Uhr auf dem Tennisplatz des TV Vollmersbach.

Zum Abschluss am 11. September heißt es Banda Internationale – Weltmusik mit internationalen Künstlern. Beginn ist um 20.30 Uhr erneut an der Weiherschleife Tiefenstein

Info