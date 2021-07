Jonglage und Artistik, Clownskunst und Comedy, Breakdance und Beatboxen: Ein Straßentheaterfestival ist dem Deutschen Edelsteinschleifer- und Goldschmiedemarkt Idar-Oberstein am 7. und 8. August angeschlossen.

Internationale Künstler werden den Platz auf der Idar bespielen. Artistisch geht es zu bei Handstand-Artistin Natalie Reckert, die mit ihrer akrobatischen Vorstellung „Superheldin aus Zuckerguss“ Einblicke in das Leben einer Artistin und die Belastbarkeit des Körpers gibt. Musik, Artistik, Comedy, Beatbox und Breakdance verbindet die Show des Berliner Trios Tridiculous: „3DCLS“.

Gleich zwei skurrile und akrobatische Shows gibt es von der Compagnie du Petit Monsieur: „Außer Betrieb“ handelt von einer Telefonzelle, bei „2 Sekunden!“ wird eine Kiste mit der Aufschrift „Do not open“ geöffnet... Ein artistisch-theatrales Spektakel um das Zusammenspiel von Mensch und Maschine ist der Auftritt von Ulik Robotic. Der Künstler experimentiert hierbei mit einem von ihm umgebauten Industrieroboter.

Bisschen wie im Zirkus

Doch auch Anklänge an den Zirkus kommen nicht zu kurz: Les Dudes verknüpfen Zirkuskunst und Comedy. Die Show „Stories in the City“ ist ein Balanceakt zwischen Realität und Fantasie, Nord und Süd, männlich und weiblich.

Mit Harke, Schaufel und Eimer bewaffnet, machen die „Gartenzwerge aus Bodenhaltung“ des Theater Pikante einen Ausflug – und niemand ist von ihrer Neugierde sicher. Auf der Comedy-Show des ungleichen Duos Diagonal „Branka & Roger“ trifft slawische Seele auf deutschen Humor. Mit „Standard“ präsentieren Spot The Drop eine schräge Mischung aus Jonglage, skurrilen Bewegungen, Musik und akrobatischer Komik.

Offen ist das Straßentheater samstags ab 12, sonntags ab 11 Uhr. Die Marktzeiten sind samstags von 10 bis 19 und sonntags von 11 bis 18 Uhr. Etwa 50 Edelsteinschleifer, Graveure, Goldschmiede und Schmuckgestalter zeigen auf dem Markt unterhalb der Felsenkirche im Stadtteil Oberstein ihre Handwerkskunst.

Info

Der Eintritt zum Markt und zum Straßentheater ist frei.