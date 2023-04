Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gleich an zwei Wochenenden des Theatersommer Idar-Oberstein ist das Theater Anu zu Gast in der Edelsteinstadt. Am Samstag und Sonntag, 22. und 23. sowie 29. und 30 August bespielt das Ensemble aus Berlin mit „Der Weg nach Moraland – eine fantastische Wanderung“ die Traumschleife „Rund um die Kama“.

Naturinstallationen, moranische Windspiele, magisch-schöne Baum-Begegnungen und die einzigartig kuriosen Lampenschirmfiguren machen die Tageswanderinszenierung zu einem Erlebnis.

