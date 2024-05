Nach dem Erfolg der ersten Dubbeglas-Wanderung – mehrere Tausend Besucher waren 2023 gekommen – hat der Wolfsteiner Verkehrsverein fürs erste Mai-Wochenende wieder ein Veranstaltungs- und Wandergenusspaket geschnürt. Es gibt einige Neuerungen.

Das Grundkonzept der Dubbeglaswanderung, mit all ihren kulinarischen und musikalischen Elementen wurde nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr weiterentwickelt. Dabei haben die Veranstalter auch Anregungen von außerhalb aufgenommen. So gibt es beispielsweise die Wolfsteiner Fest-Währung nicht mehr, stattdessen wird wieder auf den Euro gesetzt. „Es gab viel Kritik, und daher haben wir mit dem neuen Vorstand die Währung aufgegeben“, berichtet Frank Becker, der zweite Vorsitzende des Verkehrsvereins.

Sonderzüge fahren

Die Stimmung getrübt hatten bei der Premiere 2023 die Zugausfälle am Samstag aufgrund fehlenden Bahn-Personals. In diesem Jahr soll dies kein Problem darstellen, am Samstagabend werden gar Sonderzüge fahren, sagt Becker. Um 19 Uhr startet die große Dubbeglas-Party mit der Band Sergeant, die bis etwa 22.30 Uhr dauern wird. In Richtung Lauterecken fährt ein Zug gegen 22 Uhr, in Richtung Kaiserslautern etwa eine halbe Stunde später.

Neu dabei sind die Guggemusiker aus Hauenstein, die am Samstag entgegen der Laufrichtung unterwegs sein werden und dadurch auf möglichst viele Wanderer treffen und diese unterhalten sollen. An beiden Tagen wird zwischen dem Denkmal und Station acht eine Pferdekutsche fahren.

Am „Schorleplatz“ ist mächtig was los

Der Rathausplatz wird wieder umfirmiert zum „Schorleplatz“. „Es ist ein Erfolg, dass sich so viele Vereine an der Bewirtung beteiligen“, befindet Becker. Der Skiclub, die Wolfsteiner Komödianten, die TSG, der MGV, der TV Roßbach sowie die Fördervereine von Feuerwehr und Schwimmbad sind dabei, auch die Kitzretter Einöllen und der Gesangverein Oberweiler-Tiefenbach sind mit von der Partie. Die Weinfreunde Wolfstein schenken ihre Weine aus. Das Speisenangebot reicht von Flammkuchen und Crêpes über Wild- bis hin zu Grillspezialitäten. Der „Schorleplatz“ ist Start- und Endpunkt des rund 6,8 Kilometer langen Panoramawanderwegs, der beste Sicht auf Wolfstein und die Umgebung ermöglicht. Unterwegs gibt es diesmal neun Stationen, die zum genussvollen Rasten einladen – eine mehr als im Vorjahr. „Wir haben eine neue Anlaufstelle am Bahnhof mit einer großen Grillstation“, berichtet Becker. Daher ist die Wegstrecke auch um 300 Meter länger als im Vorjahr. Weingüter präsentieren sich auf der Strecke ebenso wie regionale Anbieter, die Herzhaftes und Süßes anbieten. Auch für musikalische Unterhaltung wird gesorgt.

Los geht es an beiden Tagen, 4. und 5. Mai, um 10 Uhr. Die Stationen schließen am Samstag um 19 Uhr, am Sonntag ist um 18 Uhr Schluss. Der Sonntag beginnt mit einem Jazz-Frühschoppen mit der Königsland-Swingband von 11 bis 13 Uhr. Wie bei der Premiere können Genusswanderer schon im Vorfeld Taschen mit der passenden Wanderausstattung erwerben. Diese enthalten ein Dubbeglas, eine Wanderkarte sowie Wertmarken für zwei Schorlen. Etwa 300 Taschen sind bereits in die gesamte Westpfalz verkauft, berichtet Becker.