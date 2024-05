Welche in den Kreistag strebende Partei liegt in der Wählergunst vorne? Wem geben die Wähler aus dem Landkreis auf europäischer Ebene ihre Stimme? Und wie schlägt sich die neugegründete Wählergruppe Danneck zwischen den etablierten Parteien? Mögliche Antworten gibt eine Telefonumfrage, die die RHEINPFALZ in Auftrag gegeben hat.

Die SPD und die CDU haben sich als führende Kräfte etabliert, wobei die SPD mit 20 Prozent knapp die Nase vorn hat. Als „sehr interessant“ bezeichnet Marktforscher Werner Dieing, dass sich die neue Wählergruppe Danneck, „mit 9 Prozent ebenfalls als bedeutende Größe abzeichnet“. Sie hat sich bei den Parteipräferenzen für den Kreistag nur knapp hinter den etablierten Freien Wählern (10 Prozent). AfD und Grüne liegen mit 6 Prozent gleichauf, abgeschlagen landet die FDP mit 2 Prozent auf dem letzten Platz. Mit Blick auf die stattliche Gruppe all derer, die sich noch nicht festgelegt haben, könnten für die Liberalen, wenn sie sich im Wahlkampf gut schlagen, durchaus noch ein paar Prozentpünktchen drin sein.

Hier geht’s zum ausführlichen Artikel.